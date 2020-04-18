Advertisements

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 18-4-2020مع اقتراب شهر رمضان

السبت 18/أبريل/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر

أسعار بورصة الدواجن اليوم في الأسواق

استقرت أسعار الدواجن بعد شهد سعر الكيلو ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية التى اعقبت الإعلان عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومع اقتراب شهر رمضان لتعاود الاستقرار مرة أخرى، وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء من المزرعة إلى31 جنيه، بينما سجل كيلو الدواجن البلدي من المزرعة  نحو 41 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض إلى 42 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو لحم أبيض 35 جنيه 
سعر كيلو الفراخ البلدي 45 جنيه 
سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه 
سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه
سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه
سعر كيلو بط مولار 26 جنيه

أسعار البيض اليوم السبت18-4-2020

سعر كرتونة البيض الأبيض 32.5 جنيه 
سعر كرتونة البيض الأحمر34.5 جنيه 
سعر كرتونة البيض بلدي 39 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 10.25 إلى 12.9 جنيه
سعر الكتكوت أحمر ساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4 جنيه
 سعر كتكوت بلدي عمر يوم 1 إلى 1.1 جنيه

 من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأمن الغذائي والأمن الطبي هامة للغاية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لايوجد نقص في السلع الاستراتيجية


أخبار تهمك

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ يوم

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 21 ساعة

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ ساعتين

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على سعر فستان عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

منذ حوالي 7 ساعات

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ يوم

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 16 ساعة

حرب صينية أمريكية.. عمرو أديب يفجر مفاجآت عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيروس "كورونا" يفجع راغب علامة

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحدد أهم صفقة في الميركاتو الصيفي

منذ 34 دقيقة

الأهلي يتراجع عن تجديد إعارة رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

09:05 ص

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

06:21 م

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

07:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"