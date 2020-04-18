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تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

السبت 18/أبريل/2020 - 10:23 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في تونس، اليوم السبت، 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 864، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت في وقت سابق، تسجيل حالة وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وقالت وزارة الصحة التونسية، إن عدد الوفيات وصل إلى 34 وفاة، منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في مطلع شهر مارس الماضي.

 

وأكد الدكتور نجيب قيزة، عضو لجنة مجابهة "كوفيد 19" في تونس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المقيمين بغرف الإنعاش بالمستشفيات وصل إلى 26 حالة من بين 119 مصابا، اقتضت حالاتهم الإقامة في المستشفيات.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

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