أفغانستان.. مقتل 5 من الشرطة والجيش في هجوم لـ"طالبان" بقندوز

قُتل خمسة من ضباط الشرطة وجنود الجيش الأفغانيين في منطقة الإمام صاحب بإقليم قندوز شمال شرقي أفغانستان في هجوم شنه مسلحو حركة طالبان، واعتقلت الحركة سبعة ضباط آخرين، حسبما كشف مصدر.





وقال شاهد عيان: "قاتلت قوات الأمن حتى الصباح، ولكن عندما كانت تفتقر إلى الذخيرة ولم يزود أحد بها، انهار الموقع بعد ست ساعات من القتال، وقتل خمسة جنود من الجيش المحلي والشرطة المحلية وأسرت طالبان سبعة آخرين"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وأضاف المصدر، أن الاشتباكات وقعت مساء الجمعة عندما هاجم مسلحون موقعًا بالمنطقة.





وبحسب المصدر، فإن الموقع كان يسيطر عليه الجيش المحلي والشرطة.





ولم تعلق "طالبان" على الحادث حتى الآن.





وكان قد أعلن المتحدث باسم "طالبان"، يوم السبت 28 مارس، أن الحركة رفضت التفاوض مع الفريق الذي أعلنته الحكومة الأفغانية، في انتكاسة محتملة للخطوات التالية لعملية السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.





وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لن تتفاوض مع الفريق لأنه لم يتم اختياره بطريقة تشمل "جميع الفصائل الأفغانية"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "مجاهد"، أن حقيقة إعلان الحكومة الأفغانية للحكومة "انتهكت" اتفاقها مع الولايات المتحدة، وأن جميع الأطراف لم توافق على الفريق.





وأوضح: "من أجل التوصل إلى سلام حقيقي ودائم، يجب أن يتم الاتفاق على الفريق المذكور من قبل جميع الأطراف الأفغانية الفعالة حتى يتمكن من تمثيل جميع الأطراف".



