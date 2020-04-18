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"تياجو" يقلد والده رونالدو بطريقة رائعة

السبت 18/أبريل/2020 - 10:21 ص
رونالدو واسرته
رونالدو واسرته

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي على نشر مقطع فيديو برفقة نجله وهما في سعادة غامرة أثناء الحجر المنزلي الذي ينتج عن انتشار وباء كورونا.

 

وظهر رونالدو مع أحد أطفاله، وعلى ما يبدو تياغو، وهو يعلمه طريقة الاحتفال الشهير الذي يقوم به بعد إحراز الأهداف.

 

والمثير أن الطفل نجح في تقليد احتفال والده بنفس الطريقة وبنفس الصوت، لينخرط الاثنان بعدها في نوبة ضحك.

 

 وأرفق رونالدو الفيديو بعبارة: "مثل الأب مثل الابن".

 

وعادة ما يحتفل رونالدو بتسجيل الأهداف، بالركض قليلا ثم القفز إلى الأعلى مع فتح يديه قبل أن ينهي احتفاله بالصراخ "سي".

 

يذكر أن صاحب الـ35 عاما، يقضي حاليا فترة الحجر الصحي مع صديقته جورجينا وأبنائه الأربعة، في جزيرة ماديرا البرتغالية، مسقط رأس "الدون".

 

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