مفاجأة.. الأهلي يصدم حسين السيد بهذا القرار

اتخذ النادي الأهلي قرارا صادما بشأن حسين السيد لاعب الفريق والمعار لصفوف نادي الصفاقسي التونسي.





واستقر الأهلي على تجديد إعارة حسين السيد إذا كان يرغب نادي الصفاقسي في ذلك عقب انتهاء الإعارة.





وجاء قرار الفريق الأحمر بناءا على أمر من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء والذي أكد على عدم حاجة النادي لخدمات حسين السيد في الموسم القادم.





يذكر أن إعارة حسين السيد مع الصفاقسي تنتهي بنهاية الموسم الجاري وأظهر النادي التونسي إعجاب شديد بما يقدمه اللاعب معهم ومن المتوقع أن يقوموا بطلب تجديد الإعارة.



