طبيبة بمستشفى العزل تكشف مفاجأة عن مرضى كورونا

قالت الدكتورة سارة الحديدي، أخصائية الأمراض الصدرية بمستشفى عزل 15 مايو: إن الأمور تسير بشكل جيد في المستشفى، وكافة الأطباء يؤدون عملهم، وهي من طلبت الانضمام لفريق عمل مستشفيات العزل، معلقة: "ده تخصصي ولو مش متواجدة دلوقتي هتواجد إمتى".





وأشارت "سارة"، خلال لقاء خاص عبر سكايب "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنها شعرت في البداية برهبة ولكن بعد انضمامها للعمل زالت الرهبة، وأن معظم الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وبسيطة، مضيفة: "في مرضى معندهمش أعراض خالص".





وحذرت من التواجد في أماكن مزدحمة، كاشفة عن أن جزءًا من المرضى التقطوا العدوى من تواجدهم من أماكن مزدحمة، وأنها لم تر أسرتها منذ أسبوع، وقررت مدة فترة عملها في المستشفى.



