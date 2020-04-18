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أمريكا: 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع.

وقال ترامب في إعلان برنامج مساعدة المزارعين إن ”هؤلاء أناس رائعون وهم أمريكيون عظام لم يشتكوا قط.. إنهم يفعلون فقط ما يتعين عليهم فعله“. وسيتضمن البرنامج 16 مليار دولار في شكل مدفوعات مباشرة.


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