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وزير الإسكان يتابع مشروعات المياه المقرر تنفيذها نهاية يونيو المقبل

السبت 18/أبريل/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، الجارى تنفيذها، بالمحافظات والمدن الجديدة، والمقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية شهر يونيو المقبل.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة استغلال الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكن، موجهاً بالتوسع فى توصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، التى يوجد بها محطات معالجة تسمح طاقاتها الاستيعابية باستقبال تصرفات جديدة، من أجل رفع مستوى خدمة الصرف الصحى بالمناطق الريفية، وتحسين البيئة الصحية لأهالينا بتلك المناطق، واعتبار هذا الموضوع أولوية هامة جداً.

كما استعرض الوزير الإجراءات الوقائية والاحترازية لوقاية العاملين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، على مستوى الجمهورية، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والعمل على ضمان صحتهم وسلامتهم، ومعدلات التنفيذ وسير الأعمال بتلك المشروعات.

وقال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم حتى منتصف شهر مارس الماضى، الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعاً لمياه الشرب، و33 مشروعاً لصرف صحى الحضر، و22 مشروعاً لصرف صحى المناطق الريفية، ومن المقرر فى نهاية يونيو المقبل، الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب، ومشروعين لصرف صحى الحضر، و23 مشروعاً لصرف صحى المناطق الريفية.

وأضاف المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه من المقرر خلال العام المالى 2019/2020، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظتى الجيزة والقليوبية، و13 مشروعاً لصرف صحى الحضر، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، و12 مشروعاً لصرف صحى المناطق الريفية، بمحافظة القليوبية.

واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، موقف مشروعات صرف صحى المناطق الريفية المقرر الانتهاء من تنفيذها بالعام المالي 2019 – 2020، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ96 قرية، بمحافظات (الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – أسيوط – البحيرة – سوهاج – المنوفية)، بإجمالى تكلفة 4.2 مليار جنيه.

كما استعرض المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، موقف مشروعات المياه والصرف بالمدن الجديدة الجارى تنفيذها، والمقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل، وتشمل، مشروعى خزانات المياه بجوار الطريق الأوسطى بطاقة 125 ألف م3، والخزانات الاستراتيجية بطاقة 100 ألف م3، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع استكمال محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 15 ألف م3/يوم، بمدينة طيبة الجديدة، ومشروعى المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه، والمرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحى، بمدينة المنيا الجديدة، ومشروع محطة المعالجة الثنائية (المرحلة الثالثة والرابعة)، بمدينة بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 23.5 م3/يوم، بمدينة قنا الجديدة.

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