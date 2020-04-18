تعرف على القناة الناقلة لمسلسل "ولاد امبابة"



مسلسل "ولاد امبابة" تدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان سمير غانم وبوسي شاهين ومحمود فارس وأحمد شيبة ويسرا المسعودي نادر ابو الليف.

أعلن الفنان سعد الصغير، أن مسلسل "ولاد امبابة" سيعرض عبر شاشة "النهار"، من خلال نشر البوستر الرسمي لمسلسل، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق سعد، على البوستر قائلًا:"بسم الله توكلنا علي الله باذن الله مسلسل هيعجبكم في اطار كوميدي نضحك شويه معا بعضينا في رمضان ونطلع شويه من الي احنا في وباذن الله ايام وهنرجع احسن من الاول وكل عام واخواتي وحبايبي واصحابي بخير يارب دايما".ومن المقرر أن يعرض المسلسل على شاشات النهار والنهار دراما وصدى البلد وصدى البلد راما.