3 سيناريوهات مطروحة في حال تم إلغاء الدوري الإسباني

لا يزال مصير بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم مجهولاً حتى هذه اللحظة، في ظل صعوبة السيطرة على فيروس كورونا المستجد، والذي ضرب معظم بلدان العالم.





وتعاني الليجا من التجميد منذ منتصف مارس الماضي، وتم طرح أكثر موعد للعودة، منها منتصف أبريل، ثم نهاية أبريل، ثم أواخر مايو، ولكن دون تأكيد واضح حول الموعد.





ومع تزايد حالات الإصابات والوفيات في إسبانيا، تم طرح فكرة إلغاء الموسم الكروي في إسبانيا، على الرغم من قيام الإتحاد الأوروبي بتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020 " للعام المقبل، لإفساح المجال للدوريات نحو الاستكمال.





وفي ضوء المستجدات الحالية، يبقى أمام الإتحاد الإسباني 3 سيناريوهات للمسابقة، إذا تم إتخاذ قرار رسمي يإلغاء البطولة.





السيناريو الأول - تتويج برشلونة

توقفت البطولة عند الجولة 27، وحينها كان برشلونة يتصدر البطولة برصيد 58 نقطة، مقابل 56 نقطة لريال مدريد.





وتعالت بعض الأصوات بمنح اللقب لبرشلونة، إلا أن الأمر يبدو مستبعداً بشكل كبير، حيث لا يفضل اليويفا هكذا قرار كما حدث في بلجيكا، كما أن الفارق ضيق جداً، وتتبقي 11 مباراة حتى نهاية الليجا.





السيناريو الثاني - اعتبار الموسم كأنه لم يكن

السيناريو الثاني هو إلغاء الموسم وإعتباره لم يتم من الأساس، إلا أن هذا الأمر يحمل إجحافاً كثيراً لجميع الأندية، التي أنفقت العديد الأموال على صفقاتها وتطوير ملاعبها ورواتب لاعبيها وموظفيها.





السيناريو الثالث - الإلغاء المشروط

قد تتجه الليجا نحو إلغاء الموسم حالياً، وإقامة المباريات المتبقية مع إنطلاق الموسم الجديد في موعده المعتاد في شهر أغسطس المقبل، على أن يتم منح الأندية فترة راحة قصيرة، ثم لعب مباريات الموسم الجديد، مع إلغاء بطولة كأس الملك، لإفساح المجال لاستكمال مباريات الدوري وهي البطولة الأهم.



