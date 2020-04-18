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فالنسيا يقدم اقتراحا جديدا لحل أزمة الليجا

السبت 18/أبريل/2020 - 11:20 ص
فالنسيا
فالنسيا
قدم نادي فالنسيا مقترحا جديدا بشأن وضع الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال مدير استراتيجيات الاتصال في فالنسيا، رومان بيلفر، إنه في حالة عدم التمكن من استئناف المسابقة، لكن يكون هناك أي إجراء رياضي عادل 100%، في كل الأحوال سيتم اللجوء للخيار الأقل ظلماً".

وأضاف: "رئيس أولمبيك ليون، جان ميشيل أولاس، اقترح إلغاء الموسم بأكمله، وإقامته من البداية من الجولى الأولى".

ومن الناحية الرياضية قد يكون هذا الإجراء الأقل ظلماً، على الرغم من أنه يمثل ضرراً رياضياً واقتصادياً بالنسبة لفرق الدرجة الثانية على سبيل المثال، التي كانت في طريقها للدرجة الأولى".

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فالنسيا رياضة الدوري الاسباني الاتحاد الاسباني

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