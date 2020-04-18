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اتفاق مرتقب بين أمريكا والبرازيل لتيسير حركة التجارة خلال 2020

السبت 18/أبريل/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
رويترز
قالل مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن المسؤولين الأمريكيين والبرازيليين اتفقوا على التعجيل بالمحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن قواعد التجارة والشفافية خلال 2020 بما في ذلك تيسير التجارة و“الممارسات التنظيمية الجيدة“.

وقال المكتب إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو اتفقا خلال مؤتمر عبر الفيديو إجراء مشاورات داخلية للتوصل لمعطيات بشأن أفضل السبل لتعزيز التجارة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والبرازيل.

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