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شاب يقلد تامر حسني في فيلم "عمر وسلمى".. والأخير يعلق

السبت 18/أبريل/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يقوم بتقليد الفنان تامر حسني في أحد المشاهد الخاصة به في فيلم "عمر وسلمى".

وأعاد تامر حسني نشر ذلك المقطع من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه كاتبًا :"دا كدا مات بجد ولا محافظ على رونقه أوي يعني بيقع والتليفون لسه على ودنه، وااله انت عسل،ويارتني عملتها كدا في الفيلم، بس عامل شبه كدا في فيلم مش أنا في مشهد بيني وبين حلا".


وفي سياق آخر يشارك الفنان تامر حسني في أوبريت "أنت الأقوي"، بصحبة محمد منير، وصابر الرباعي، وسميرة سعيد،و وائل جسار، وكارول سماحة،وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج الكليب لطارق العريان.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية فيلم "الفلوس"،وهو قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني،زينة، خالد الصاوي،محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومي عز الدين.

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