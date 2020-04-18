غدًا.. مصطفى قمر يحيي حفلا أونلاين

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يستعد الفنان مصطفى قمر، غدًا لأحياء حفلًا غنائيًا اونلاين عبر تطبيق "تيك توك" الساعة 10 مسًاء بتوقيت السعودية و9 بتوقيت مصر، وأعلن عن ذلك من خلال نشر بوستر الحفلة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق مصطفى، على البوستر قائلًا:"تابعوا حسابي وانتظروني يوم ١٩ أبريل الساعة ١٠ مساءا بتوقيت السعودية و٩ مساءا بتوقيت مصر في بث مباشر على تيك توك".





ولاق البوست تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"دا احنا مستنينك يا قلبي" وأضاف آخر"أي شئ منك حلو يا حلو"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"يا درش كل أغانيك حلوة".