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خلطات منزلية لتبييض الأسنان في فترة العزل

السبت 18/أبريل/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
خلطات طبيعية منزلية وبسيطة لتبييض أسنانك في فترة العزل المنزلي وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لحمايتها من التسوس

ورق الألمنيوم وصودا الخبز
حضري ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع ملعقة كبيرة من الملح الخشن
اخلطي المزيج بالماء الفاتر جيداً حتى يتحول إلى ما يشبه العجينة
ضعي من الخليط على الأسنان وغليفهم بورق الألمنيوم
اتركيها ساعة ثم اغسلي اسنانك بالفرشاة والمعجون

قشرة الموز
افركي أسنانك بالجهة الداخلية منها لمدة دقيقتين فقط
وبعد ذلك نظفي أسنانك بالفرشاة والمعجون. 

الفراولة وصودا الخبز
نهرس بعض الفراولة
نمزجها مع القليل من صودا الخبز في وعاء
نضع هذا الخليط على فرشاة الأسنان ونغلف به أسناننا لفترة.

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