الأهلي يخطط لخطف نجم المنتخب

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع واحد من مدافعي منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويستهدف الأهلي ضم أسامة جلال مدافع نادي إنبي ومنتخب مصر في الصيف القادم لتدعيم خط الدفاع في الفريق.





وجاءت رغبة الأهلي في التعاقد مع جلال في الصيف بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي تابع اللاعب منذ فترة وأكد على تألقه.





ويضع الأهلي أسامة جلال كخيرا ثاني في حالة فشل النادي في ضم أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش ألبيون في الصيف.



