الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة: إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح، وحجم الصادرات الزراعية المصرية زاد في 2019 عن 2018 بنحو ربع مليون طن.





وأشار "القرش"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أنه تم إلغاء كافة الحظورات التي كانت مفروضة على بعض أصناف الحاصلات الزراعية المصرية منذ 2017.





ولفت إلى أنه أيضا تم إلغاء عدد كبير من الفحوصات الإضافية التي كانت تضاف على بعض المحاصيل الزراعية المصرية، وذلك لارتفاع الثقة في المنتج المصري.



