Advertisements

منذ فبراير.. تسجيل أدنى إصابات يومية بكورونا في كوريا الجنوبية

السبت 18/أبريل/2020 - 11:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وهي أدنى قفزة يومية لها منذ 20 فبراير، بينما يناقش المسؤولون أشكالا أكثر استدامة من التباعد الاجتماعي تسمح ببعض النشاط المجتمعي والاقتصادي.

 

وقال مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، إن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ 10653 حالة و232 حالة وفاة مرتبطة بوباء "كوفيد-19".

 

وأشار مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، إلى استمرار حجم الإصابات بفيروس كورونا الجديد في التراجع في مدينة دايغو، الأكثر تضررا، حيث يقول مسؤولون إن عدد الحالات النشطة انخفض إلى أقل من 1000 حالة للمرة الأولى منذ ارتفاع عدد الإصابات في أواخر فبراير، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

 

وكان نائب وزير الصحة في كورويا الجنوبية كيم جانغ ليب، قد دعا إلى اليقظة للحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس ضد فيروس كورونا الجديد، وذلك بالتزامن مع تنامي القلق بشأن استمرار العدوى في المستشفيات وعجز عمال الصحة المحليين عن تتبع عمليات الانتقال المحلي للمرض.

 

وأوضح كيم، أن العودة السريعة إلى الوضع الطبيعي لما قبل كوفيد-19 سيكون مستحيلا، فقد أشار إلى أن المسؤولين قد يعلنوا في وقت مبكر من يوم الأحد عن الأجزاء الأساسية من المبادئ التوجيهية الجديدة التي ستحل محل حملة التباعد الاجتماعي المستمرة منذ أسابيع في البلاد.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية فيروس كورونا عدد الاصابات

أخبار تهمك

"تياجو" يقلد والده رونالدو بطريقة رائعة

منذ أقل من ساعتين

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ يوم

فايلر يوافق على التعاقد مع بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يخطط لخطف نجم المنتخب

منذ نصف ساعة

أول دولة في العالم تعلن خلوها من فيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتراجع عن تجديد إعارة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. فيروس "كورونا" يفجع راغب علامة

منذ حوالي 5 ساعات

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

حرب صينية أمريكية.. عمرو أديب يفجر مفاجآت عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم حسين السيد بهذا القرار

منذ أقل من ساعة

تعرف على سعر فستان عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تبلغ عن 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أكثر من 100 شخص

زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ووفاة اثنان

كوريا الجنوبية تسجل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية أكثر من 7000

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:05 ص

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

08:37 ص

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

مفاجأة.. الأهلي يصدم حسين السيد بهذا القرار

11:13 ص

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

06:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"