السوفليه بالفرن.. طريقة التحضير والمكونات

المقادير

- 2 بياض بيضة

- صفار بيضة

- 4 ملاعق بودرة الكاكاو

- ملعقة عصير الليمون

- 3 ملاعق سكر

- 2 ملعقة من الزبدة

- 1/2 سكر البودرة

- كوب من الماء

- ملعقة صغيرة من الفانيليا

- ملعقة كبيرة من الطحين

- 2 ملعقة من بودرة الكاكاو





طريقة التحضير

سخني الفرن على حرارة 180 دقيقة.

ادهني أكواب الفرن الصغيرة بالزبدة ورشة طحين.

انخلي السكر البودرة مع الكاكاو البودرة والطحين في طبق.

أضيفي الكاكاو البودرة والماء واخلطي جيداً حتى يصبح المزيج ناعم.

انقلي المزيج لقدر غير لاصق وضعيه على نار متوسطة مع التحريك لمدة 10 دقائق حتى تتكاثف المكونات ويصبح القوام سميكاً ثم ازيليه عن النار واتركيه قليلاً.

اخفقي بياض البيض مع عصير الليمون حتى يتضاعف حجم البياض.

أضيفي السكر العادي للخليط واخفقي.

أضيفي صفار البيض والفانيلا لمزيج الكاكاو والزبدة والطحين وحركي.

أضيفي بياض البيض بالتدريج بالخليط وحركي حتى تتجانس المكونات.

وزعي الخليط في الأكواب المجهزة وأدخليها للفرن لمدة 15 دقيقة.

ازيلي الأكواب من الفرن وقدميها ساخنة مع الآيس كريم أو رشة سكر بودرة حسب الرغبة.