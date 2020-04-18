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ديزني في مفاوضات مع جوني ديب لعودته لجزء سادس من "قراصنة الكاريبي"

السبت 18/أبريل/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


كشفت مصادر مقربة من النجم الكبير جوني ديب، عن قرب عودته من جديد لتجسيد شخصية القرصان جاك سبارو لجزء 6.

وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن ديب يجري مفاوضات متقدمة في الوقت الحالي مع شركة ديزني سعيا منه للعودة بقوة للشاشة الفضية.

واوضحت الصحيفة البريطانية أن جوني ديب يرغب في تجاوز أزمة قضيته مع زوجته السابقة أمبر هرد، بالعودة عبر عمل سينمائي ضخم.

وكان لقضية أمبر هرد وجوني ديب أثر سلبي على مساره الفني، في الوقت الذي بدأت به أمبر في مواعدة سيدة أخرى بعد انفصالها عن إيلون ماسك.

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