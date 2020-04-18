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دوللي شاهين تشارك في تحدي "المخدة"

السبت 18/أبريل/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة دوللي شاهين، في تحدي المخدة الذي انتشر مؤخرًا بين نجمات العالم، وشاركت جمهورها بصورة جديدة لها بالمخدة من داخل الحجر المنزلي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت دوللي، على الصورة قائلة:"الليلة دعونا نحتفل بالمطبخ".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"احلى واحدة عملته من غير كلام" واضاف آخر"قمر قوي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حلوة المخدة الصراحة خدعتني في الأول افتكرتها فستان".

يذكر أن آخر أعمال دوللي شاهين، اغنية الحاجة داعيالك" من كلمات شفيق كارم، ومن ألحان تومى، ومن توزيع أشرف البرنس.

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