الملكة إليزابيث تلغي تحية السلاح العسكرية في عيد ميلادها

طلبت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، إلغاء تحية السلاح العسكرية بمناسبة عيد ميلادها يوم الثلاثاء، وهذا سيكون أول طلب يتم تقديمه في عهدها البالغ 68 عامًا، حسبما قالت كريس شيب، مراسلة تليفزيون آي تي في على "تويتر"، ونقلته وكالة "رويترز".

طلبت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، إلغاء تحية السلاح العسكرية بمناسبة عيد ميلادها يوم الثلاثاء، وهذا سيكون أول طلب يتم تقديمه في عهدها البالغ 68 عامًا، حسبما قالت كريس شيب، مراسلة تليفزيون آي تي في على "تويتر"، ونقلته وكالة "رويترز".