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رغم اهتمام ريال مدريد.. مارتينيز يواصل تمسكه ببرشلونة

السبت 18/أبريل/2020 - 11:51 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
عبد القادر عرابي
كشف تقرير صحفي إسباني اليوم، وجود تطورات بشأن صفقة انتقال النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لنادي برشلونة خلال الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد عاد للظهور مرة أخرى في دائرة المهتمين بخدمات مارتينيز.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب يتمسك بالذهاب لبرشلونة فقط، في ظل رغبته في مزاملة الأسطورة " ليونيل ميسي " نجم البلوجرانا، كما سيضغط اللاعب على إدارة ناديه لللسماح له بالرحيل عن الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن مارتينيز اتخذ قراره بشأن مغادرة إنتر ميلان هذا الصيف، رافضاً كل المحاولات نحو تعديل عقده مع النيرادزوري.

وليس ريال مدريد وحده هو المهتم بمارتينيز، حيث توجد مفاوضات رسمية مع وكيل اللاعب من ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.

وكانت عدة تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق، محاولات تشيلسي والسيتي بإغراء اللاعب براتب ضخم، لتحويل رغبته من اللعب لبرشلونة إلى الإنتقال لأنجلترا، إلا أن اللاعب تمسك ببرشلونة بشدة.

جدير بالذكر، أن اللاعب يمتلك شرطاً جزائياً في عقده مع إنتر قيمته 111 مليون يورو، ساري المفعول حتى 15 يوليو المقبل.

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مارتينيز لاوتارو رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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