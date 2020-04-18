إيران تعلن ارتفاع أعداد وفيات كورونا إلى 5031

أكدت السلطات الصحية في إيران، اليوم السبت، ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 5031 بعد تسجيل 73 وفاة جديدة.

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، تسجيل 1374 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وفي سياق آخر، احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة ترفع علم هونغ كونغ لفترة وجيزة قبل أن تفرج عنها.

وكانت ناقلة المواد الكيماوية "إس سي تايبيه"، تبحر في المياه الدولية يوم الثلاثاء عندما أوقفتها السلطات الإيرانية.

أعلنت مصادر في الأمن البحري البريطاني "أمبري إنتليجنس" اليوم الأربعاء، أن إيران احتجزت ناقلة ترفع علم هونغ كونغ لفترة وجيزة قبل أن تفرج عنها.

وقالت المصادر إن ناقلة المواد الكيماوية "إس سي تايبيه" كانت تبحر في المياه الدولية يوم الثلاثاء عندما أوقفتها السلطات الإيرانية.