خطة بيريز.. عودة 4 نجوم لريال مدريد والتضحية بـ5

يدرس فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني خطة جديدة يستطيع من خلالها زيادة ميزانيته المالية، من أجل التأقلم مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

خطة إدارة "الملكي" تعتمد على استعادة بعض اللاعبين المعارين الموسم المقبل، وبالتالي توفير 145 مليون يورو.

ولن يمر ريال مدريد أزمة في التعاقدات الموسم المقبل، بسبب استقرار وضعه المالي للعديد من الأندية.

ويسعى ريال مدريد إلى استعادة 4 لاعبين إلى صفوفه وهم: "تاكسيفو كوبو من ريال مايوركا، مارتن أوديغارد من ريال سوسييداد، وداني سيبايوس من آرسنال، وأشرف حكيمي من بروسيا دورتموند.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية الموثوق بصحتها، أن ريال مدريد سيواجد عوائق في فعل ذلك، حيث يعد كوبو مسجل كلاعب غير أوروبي، وهو ما سيجعل وضع فينيسيوس جونيور مع الفريق "الملكي" محل شك.

كما أن وضع سيبايوس محل شك أيضاً مع ريال مدريد، في ظل الخلافات الواقعة بينه وبين المدرب زين الدين زيدان.

وفي ظل رغبة بيريز بإعادة المعارين، سيتعين عليه أيضاً التخلص من بعض لاعبيه أمثال، جاريث بيل، إبراهيم دياز، خاميس رودريجيز، لوكاس فاسكيز، وماريانو دياز، وذلك من أجل توفير أموال إضافية للفريق.