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فالنسيا يطلب إعادة الدوري الإسباني بدلا من إلغائه

السبت 18/أبريل/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

طلب نادي فالنسيا إعادة موسم الدوري الإسباني لكرة القدم كحل أقل ظلماً، في حالة عدم التمكن من استئناف "الليجا"، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

 

قال مدير استراتيجيات الاتصال في فالنسيا، رومان بيلفر، إنه في حالة عدم التمكن من استئناف المسابقة، لكن يكون هناك أي إجراء رياضي عادل 100%، في كل الأحوال سيتم اللجوء للخيار الأقل ظلماً".

 

وأضاف: "رئيس أولمبيك ليون، جان ميشيل أولاس، اقترح إلغاء الموسم بأكمله، وإقامته من البداية من الجولى الأولى".

 

ومن الناحية الرياضية قد يكون هذا الإجراء الأقل ظلماً، على الرغم من أنه يمثل ضرراً رياضياً واقتصادياً بالنسبة لفرق الدرجة الثانية على سبيل المثال، التي كانت في طريقها للدرجة الأولى".

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