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أزمة جديدة تؤجل تجديد عقد تيرشتيجن مع برشلونة

السبت 18/أبريل/2020 - 01:05 م
شتيجن
شتيجن
أحمد عصام
شهدت الفترة الأخيرة أزمة جديدة بين الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى نادي برشلونة مع إدارة النادي بشأن تجديد عقد الحارس مع الفريق الكتالوني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏صحيفة "الآس"، إلى أن تجديد تيرشتيجن معقد، حيث أن الحارس الألماني كان يريد أن يكون هو الحارس الأعلى أجرا في العالم، ولكن الآن بعد أزمة كورونا والانهيار الاقتصادي للأندية من الصعب أن يلبي البارسا طلباته.

وأوضحت الصحيفة أن نادي بايرن ميونيخ يريد التعاقد مع تيرشتيجن في الصيف بحال رحيل مانويل نويل عن الفريق البافاري.

وينتهي عقد مارك أندريه تيرشتيجن مع فريق برشلونة في صيف موسم 2022.

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