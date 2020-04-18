ليفربول يدرس تدعيم خط وسطه من إنتر ميلان

يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي تدعيم خط وسطه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقد يشهد خط وسط الريدز مغادرة بعض اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، على رأسهم " آدم لالانا " الذي سينتهي عقده في الصيف، والثنائي " جورجينو فينالدوم " و " نابي كيتا " المرشحين للرحيل.





ووفقاً لما ورد عن شبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية، فأن ليفربول يدرس فكرة ضم الكرواتي " مارسيلو بروزوفيتش " نجم خط وسط نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية.





وأضافت الشبكة، أن بروزوفيتش أحد أهم عناصر خط وسط إنتر ميلان، إذ يعد اللاعب المحوري في تشكيل " أنطونيو كونتي " في ظل ثبات آدائه بصورة كبيرة مع الفريق.





وأكدت الشبكة، أن إنتر ميلان يشترط الحصول على مبلغ 60 مليون يورو للتخلي عن خدمات بروزوفيتش.





ويرتبط الإنتر بضم عدة لاعبين في وسط الملعب، على رأسهم فينالدوم نجم ليفربول، وساندرو تونالي نجم بريشيا، وتوماس بارتي لاعب أتليتيكو مدريد.





في المقابل، ليس بروزوفيتش هو لاعب الوسط الوحيد المدرج في أجندة " يورجن كلوب " مدرب ليفربوب في سوق الإنتقالات، فهناك فابيان رويز نجم نابولي، وبارتي لاعب الروخي بلانكوس.



