وزير المالية: نحاول إحداث توازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن تداعيات جائحة فيروس كورونا بها تأثير لا يُمكن إنكاره على الاقتصاد العالمي والمصري بشكل خاص.





وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم السبت، لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات الفيروس.





وأشار "معيط" إلى أن الحكومة تحاول إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، وأن مشروع قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا يمنح مجلس الوزراء المرونة الكافية للتعامل مع هذه الأزمة.





تصريحات الوزير، جاءت ردا على تساؤل النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، عن مدى تأثر القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة على الموازنة العامة للدولة والتي تعتمد إيراداتها على الحصيلة الضريبية بنسبة 75%.





وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم السبت، مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1 أبريل 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.





الهدف من مشروع القانون





- تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1 يوليو 2006، بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش.





- صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب، تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة.



