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موقف فايلر النهائي من ضم كينو

السبت 18/أبريل/2020 - 12:42 م
فايلر
فايلر
حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موقفه النهائي من التعاقد مع البرازيلي كينو لاعب بيراميدز والمعار لصفوف نادي الجزيرة الإماراتي.

وأكد فايلر إلى لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء أنه لا يمانع في ضم كينو إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان كينو قد أكد في تصريحات تليفزيونية منذ فترة أنه لا يمانع في الانضمام لصفوف الأهلي في الصيف القادم.

وسيبدأ مسئولو الأهلي في التفاوض مع كينو خلال الساعات القليلة القادمة لإقناعه بالانضمام للنادي الأحمر في الصيف.

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