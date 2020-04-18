رئيس جهاز 6 أكتوبر: تنفيذ مول تجارى على مساحة 11 ألف م2









قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر: إنة جارٍ تنفيذ مول تجارى بمدينة 6 أكتوبر بمساحة إجمالية حوالى (11 ألف م2) بطريق الواحات بجوار جامعة MSA، وذلك فى إطار توفير الخدمات اللازمة لسكان المدينة والمترددين عليها وتوفير فرص العمل.









وأضاف المهندس شريف الشربينى، أن المشروع يضم مبنى دور مسطح بمساحة حوالى (3 آلاف م² )، بجانب منطقة الخدمات، وتشمل أماكن انتظار سيارات ومساحات خضراء وغير ذلك، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من وحدات تبريد وتجهيز، ومنافذ بيع أسماك وخضروات وفاكهة ولحوم ومطاعم، و 3 كافتيريات، و 25 قسم مبيعات متنوع، مضيفاً أن المشروع أوشك على الانتهاء.









وذكر المهندس شريف الشربينى، أنه جارٍ استكمال أعمال المرافق للمشروع أولاً بأول، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وكذا التنسيق والتعاون المستمر لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات الأساسية خاصة المناطق الحديثة.