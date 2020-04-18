سقوط صاروخين بالقرب من الشركة الصينية في العراق

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بأن خلية الإعلام الأمني في العراق، أعلنت سقوط صاروخين نوع كاتيوشا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان جنوبي بغداد.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر مطلعة، في وقت سابق، صواريخ بالقرب من حي يقطنه العاملون الأجانب بقطاع النفط العراقي، دون أن تسبب أضرارا أو خسائر بشرية.

وأشارت الشرطة العراقية، إلى أن الصواريخ من طراز كاتيوشا وأُطلقت في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، وأصابت مقرات سكنية وإدارية بحي البرجسية غربي مدينة البصرة بجنوب العراق.

ويذكر أن الحي، يضم العاملين الأجانب بقطاع النفط ومكاتب شركات نفط عراقية وأجنبية لكنه كان خاليا بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة بعد إجلاء جميع العاملين الأجانب تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وكال رويترز، قال مسؤولان من شركة نفط البصرة التي تراقب عمليات النفط في الجنوب إن الهجوم لم يؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي وقالت الشرطة إنها نشرت قوات إضافية للقيام بعمليات تفتيش في المنطقة.