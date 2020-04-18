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لقاء الخميسي تتحدى الكورونا وتخرج من الحجر المنزلي

السبت 18/أبريل/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من احدى الشوارع، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت لقاء، على الصور قائلة:"صباح سعاده صباح خير صباح راحة بال وصحة الشكر كل الشكر لله تعالى".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بحب استايلك قوي" وأضاف آخر"لسه في امل في مصر مادام في ملكات جمال كده"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة كالعادة ربنا يحفظك".


يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "أبواب الشك" الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، وشارك في البطولة الفنان خالد سليم إلى جانب مجموعة آخرى من الفنانين.

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