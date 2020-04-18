البحوث الزراعية: "متقلقوش من الخفافيش واستمتعوا بأعيادكم"

قال الدكتور أحمد رزق، أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية: إن ظهور خفافيش في إحدى قرى محافظة القليوبية أمر عادي، ويجب أن يتعامل معه الأهالي بضبط نفس، حث إتخذت الجهات المعنية كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الأهالي.





وأشار "رزق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أنه لم يثبت أن الخفافيش التي تم رصدها ناقلة لفيروس كورونا، وأن وزارة الصحة لم تعلن ظهور حالات مصابة بالفيروس في المنطقة.





وأضاف أن تجمع الخفافيش بهذا الشكل، هو أمر معروف عن سلوك الخفافيش، فهي تتجمع في شكل مستعمرات للحفاظ على درجة حرارة جسمها، وأن مصر ليس بها أنواع الخفافيش التي تهاجم البشر، وأي مواطن يشاهد خفاشًا لا يقترب منه، ويبلغ الجهات المسئولة، معلقا: "متقلقوش من الخفافيش واستمتعوا بأعيادكم".



