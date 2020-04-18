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علي ربيع عن مسلسل "عمر ودياب": "هيبقى دمار"

السبت 18/أبريل/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
رشا عادل
روج الفنان علي ربيع، لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "عمرو دياب"، من خلال مشاركة جمهوره بمجموعة بوسترات جديدة لمسلسل، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق علي، على الصورة قائلًا:"ان شاء الله ٥ ايام ونتفرج علي مسلسل عمر ودياب اوعدكم بحاجه قويه تبسطكم اصعب ظروف اشتغلت فيها بس جمهور مصر والوطن العربي اهالينا وشعبنا لازم يفرح ويضحك وينسي الهم انتظرونا في رمضان هتولع نار هتبقى دمار".

يذكر أن آخر أعمال علي ربيع، مسلسل "فكرة بمليون جنية"، الذي شارك به رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة سهر الصايغ وصلاح عبدالله.

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