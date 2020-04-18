مد أجل الحكم على 4 متهمين بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من بنك

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، مد أجل الحكم على 4 متهمين بتهمة تزوير محررات رسمية خاصة بأحد البنوك، والاستيلاء على 4 ملايين؛ لجلسة الأسبوع الثاني من شهر مايو.





المتهمون هم: "محسن. م"، موظف مبيعات، و"هاني. م"، مدير وشريك شركة صمول وورلد ترفيل، و"شيرين. ص"، و"وائل. ك".





تبين من التحقيقات، أنه في غضون شهر نوفمبر 2017 بدائرة قسم التجمع الخامس – محافظة القاهرة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب هي "كشوف حسابات" للمتهمين من الثاني حتى الأخير.





كما زوروا كشف حساب للشاهدة الخامسة "منسوب صدورها لبنك مصر لتنمية الصادرات" وذلك بطريق الاصطناع الكامل على غرار المحررات الصحيحة، بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكابها فقام بإنشاء المحرر على غرار المحررات الصحيحة منها ومهرها بأختام نسبها زورا لتلك الجهة.





كما استعملوا المحررات بأن قدموها لبنك أبوظبي عن طريق الأول محتجين بما ثبت بها من بيانات، و توصلوا إلى الاستيلاء على 3 ملايين و680 ألف جنيه من أموال بنك أبوظبي الأول بطريق الاحتيال بأن استعملوا طرقا احتيالية من شأنها إيهام موظفي البنك بواقعة مزورة.





الواقعة هي كون المتهمين من الثاني حتى الرابع لديهم حسابات ببنك مصر لتنمية الصادرات وأحقيتها في الحصول على التسهيلات الائتمانية بضمان تلك الحسابات المزورة وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.





وشرع المتهم الأول في الاستيلاء على مبلغ مقداره 990 ألف جنيه، من أموال بنك أبوظبي الأول بطريق الاحتيال بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهام موظفي البنك بواقعة مزورة هي كون الشاهدة الخامسة لديها حسابا ببنك مصر لتنمية الصادرات، وأحقيتها في الحصول على التسهيلات الائتمانية بضمان ذلك الحساب المزور ولكن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اكتشاف الواقعة.



