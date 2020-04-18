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مستشار السيسي يحسم الجدل بشأن موعد ظهور علاج كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 01:03 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي للصحة والوقاية: إن الوصول إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا، يحتاج لتجارب تستغرق من 9 شهور إلى سنة، وهو ما أعلنته أيضا منظمة الصحة العالمية.

وأوضح في اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أن تصنيع لقاح ضد الكورونا يحتاج إلى إجراء تجارب معملية ثم حيوانية ثم إكلينكية، وعند التأكد من أمان العقار يبدأ التصنيع.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أنه لا يوجد دواء أو لقاح ضد فيروس كورونا حتى هذه اللحظة.

أحدث إحصائية لمصابي كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

171 حالة جديدة

وأشار إلى تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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