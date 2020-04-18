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شرط وحيد من الأهلي للموافقة على طلب إنبي

السبت 18/أبريل/2020 - 01:28 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
جدد مسؤولو نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، طلبه بشأن التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الفريق البترولي، في الاحتفاظ بخدمات محمد شريف مهاجم الفريق والذي يلعب ضمن صفوفه معارًا حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، استقر على استعادة نجمه مرة أخرى وعدم تجديد الإعارة .

ووضع فايلر اللاعب، على رأس العائدين مرة أخرى للقلعة الحمراء، بعدما ظهر بمستوى مميز خلال فترة إعارته من الموسم الجاري وتواجده ضمن قائمة هدافين البطولة.

واشترط مسؤولو القلعة الحمراء، التعاقد مع صفقة هجومية أجنبية، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تجديد إعارة محمد شريف لمدة موسم إضافي.

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محمد شريف رياضة انبي الاهلي اخبار الرياضة

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