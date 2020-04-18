نقابة التمريض تطالب الرئيس بوقف عرض فيلم "يوم وليلة"

وجهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، خطابا إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطالب فيه بوقف عرض فيلم "يوم وليلة" لإساءته للتمريض الذين يتجاوز عددهم 300 ألف ممرض وممرضة، لكونه يعكس صورة سلبية عن الأعضاء على غير الحقيقة.





وقالت نقيب التمريض، في خطابها للرئيس: تعلمون فخامتكم الدور الفعال لأعضاء الفريق الصحي فى الحفاظ علي صحة المواطن المصرى وعلى وجه الخصوص هيئة التمريض، وما يحظى به التمريض على مستوى العالم من اهتمام القادة السياسيين به واهتمام فخامتكم بهم كخط دفاع عن صحة المواطن المصري واهتمامكم ماديا ومعنويا.





وتابعت "تستمر الدراما والسينما المصرية في إظهار الممرضة المصرية بصورة تعطي انطباعات سيئة ومنفردة مما يؤثر سلبا عليهم فى الوقت الذي أقر به العالم أجمع بالدور الحيوي والفعال لهم في ظل جائحة يمر بها العالم وطالبت بدعم القيادة السياسية للتمريض والتوجية بعدم الإساءة لهم في الأعمال الدرامية".



