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"الهلال الأحمر": مستمرون في تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا
السبت 18/أبريل/2020 - 01:06 م
آيات عامر
أكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر المصري مستمر للأسبوع الرابع على التوالي في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وقال في تصريحات اليوم السبت: إن التدخلات تأتي من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.
وأضاف أنه تم تقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 322 حملة تطهير وتعقيم وذلك لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.
وتابع أن فرق الهلال الأحمر المصري قامت بتوزيع معونات غذائية على دور رعاية الأيتام ودور رعاية كبار السن في القاهرة الكبرى وذلك في المرحلة الأولى بعشرة طن مواد غذائية وأدوات حماية شخصية وتوعية للعاملين بتلك الدور.
وأردف أنه تم تنفيذ تلك المهام من خلال 2502 متطوع يوميا على مدار أسبوع بمتوسط عدد 672 ساعة عمل لتنفيذ تلك المهام، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم المؤسسات الرئيسية بالقاهرة مثل وزارة العدل وأسطول سيارات وزارة التضامن (أطفال بلا مأوى).
ونوه بأن فروع الإسماعيلية والمنيا والغربية وبورسعيد، قدمت 15 حملة تدخل لسد الاحتياجات العاجلة (غذائية أدوية) للمناطق والقري المعزولة.
وأورد أن الهلال الأحمر بدمياط، نفذ أعمال التعقيم والتطهير الوقائي لبعض المدارس وهي مدرسة دمياط الفنية التجارية المتقدمة والثانوية العسكرية المعدنية للصناعات ومدرسة الجلاء الابتدائية للبنات ومدرسة المنتزه الابتدائية ومدرسة الجمرك الابتدائية ومدرسة الشيخ الخضري الابتدائية.
وأوضح أن أعمال التعقيم تضمنت، تطهير كافة المباني والممرات والأرضيات والحائط والأسطح والمكاتب والفصول باستخدام المواد الكيميائية المُطهرة والتي روعي فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة.
تعافي 646 حالة من الإصابة بكورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.
تسجيل 171 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين
تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
وزيرة الصحة تجتمع مع الأطباء
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 6 مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.
وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم.
وأعرب الأطباء عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.
الوزيرة تشكر الصين على مجهودها
وفي سياق متصل توجهت الوزيرة بالشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على الهدية التي أرسلتها تضامنًا مع الشعب المصري فجر اليوم، وهي شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد.
وأكدت عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشادت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.
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