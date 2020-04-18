"الهلال الأحمر": مستمرون في تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا

أكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر المصري مستمر للأسبوع الرابع على التوالي في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).





وقال في تصريحات اليوم السبت: إن التدخلات تأتي من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.





وأضاف أنه تم تقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 322 حملة تطهير وتعقيم وذلك لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.





وتابع أن فرق الهلال الأحمر المصري قامت بتوزيع معونات غذائية على دور رعاية الأيتام ودور رعاية كبار السن في القاهرة الكبرى وذلك في المرحلة الأولى بعشرة طن مواد غذائية وأدوات حماية شخصية وتوعية للعاملين بتلك الدور.





وأردف أنه تم تنفيذ تلك المهام من خلال 2502 متطوع يوميا على مدار أسبوع بمتوسط عدد 672 ساعة عمل لتنفيذ تلك المهام، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم المؤسسات الرئيسية بالقاهرة مثل وزارة العدل وأسطول سيارات وزارة التضامن (أطفال بلا مأوى).





ونوه بأن فروع الإسماعيلية والمنيا والغربية وبورسعيد، قدمت 15 حملة تدخل لسد الاحتياجات العاجلة (غذائية أدوية) للمناطق والقري المعزولة.





وأورد أن الهلال الأحمر بدمياط، نفذ أعمال التعقيم والتطهير الوقائي لبعض المدارس وهي مدرسة دمياط الفنية التجارية المتقدمة والثانوية العسكرية المعدنية للصناعات ومدرسة الجلاء الابتدائية للبنات ومدرسة المنتزه الابتدائية ومدرسة الجمرك الابتدائية ومدرسة الشيخ الخضري الابتدائية.





وأوضح أن أعمال التعقيم تضمنت، تطهير كافة المباني والممرات والأرضيات والحائط والأسطح والمكاتب والفصول باستخدام المواد الكيميائية المُطهرة والتي روعي فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة.



