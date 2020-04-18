شاهد.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت في مصر

أذاع برنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.





وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة علي النحو التالي: سجل سعر الطماطم 5 جنيهات للكيلو، وسعر البطاطس 3 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 10 جنيهًا للكيلو، وسعر الخيار 5 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 7 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم 11 جنيهًا للكيلو، وسعر الجزر 3 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسا 5 جنيهات للكيلو.





وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 12 جنيهًا للكيلو، وسعر الجوافة 9 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 14 جنيهًا للكيلو، وسعر الفراولة 12 جنيهًا للكيلو.





وتتباين أسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.