شاهد.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم السبت

عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.





وجاءت أسعار الذهب علي النحو الآتي: سجل عيار "24" 850 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 743 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 637 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5944 جنيهًا للجرام.





بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي النحو الآتي: سجل الدولار الأمريكي 15.79 للبيع، 15.69 للشراء، وسجل اليورو 17.27 للبيع، و17.16 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 19.67 للبيع، 19.55 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.56 للبيع، و14.47 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.35 للبيع، و16.24 للشراء.



