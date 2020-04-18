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بسمة حسن تستعيد ذكريات الوقوف أمام الكاميرا لأول مرة

السبت 18/أبريل/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة بسمة حسن، جمهورها بمجموعة صور جديد لها من طفولتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت بسمة، على الصور قائلة:"اول ل مرة في حياتي اقف قدام كاميرا عيلة صغيرة لا فاهمة يعني ايه كاميرا ولا تصوير ولا عارفة مين الناس دول بس لحد النهاردة فاكرة اليوم ده".


ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب احد متابعيها قائلًا:"سكر سكر الحلق دا موضة دلوقتي" واضاف آخر"انتي فنانة محترمة ومثقفة ورقيقة ونظيفة من جواكي وجميلة كمان فيكي كل حاجة حلوة ومثال للأنوثة المتكاملة".

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