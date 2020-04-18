أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 18/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || أول دولة في العالم تعلن خلوها من فيروس كورونا

أصدر مكتب هنري بونا رئيس وزراء جزر كوك بمنطقة المحيط الهادي، اليوم السبت بيانًا أعلن فيه خلو البلاد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).







