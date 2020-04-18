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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
السبت 18/أبريل/2020 - 01:09 م
الفجر
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 18/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || أول دولة في العالم تعلن خلوها من فيروس كورونا
أصدر مكتب هنري بونا رئيس وزراء جزر كوك بمنطقة المحيط الهادي، اليوم السبت بيانًا أعلن فيه خلو البلاد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران تعلن ارتفاع أعداد وفيات كورونا إلى 5031
أكدت السلطات الصحية في إيران، اليوم السبت، ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 5031 بعد تسجيل 73 وفاة جديدة.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || سقوط صاروخين بالقرب من الشركة الصينية في العراق
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بأن خلية الإعلام الأمني في العراق، أعلنت سقوط صاروخين نوع كاتيوشا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان جنوبي بغداد.
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