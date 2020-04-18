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وفاة 3 جنود وإصابة 160 أخرين بفيروس كورونا في إيران

السبت 18/أبريل/2020 - 01:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم السبت، وفاة 3 جنود وإصابة 160 عنصرًا بفيروس "كورونا" المستجد.

 

وبحسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، قال المساعد التنسيقي للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سيارى، إن "160 عنصرا أصيبوا بفيروس كورونا، بينهم 120 من الموظفين و40 جنديا من الخدمة الإلزامية".

 

 وقد أكدت السلطات الصحية في إيران، ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 5031 بعد تسجيل 73 وفاة جديدة.

 

تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

 

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

 

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

 

ونشرت المجلة الأمريكية المتخصصة Nature المعروفة برصانتها، تقريرًا مثيرًا، ألقى ولا يزال المزيد من النار على زيت "نظرية المؤامرة".

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