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المنسق الوطني لبرنامج اختبار فيروس كورونا في بريطانيا يصدر بيانا

السبت 18/أبريل/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
حذر خبير بريطاني بارز من أن اختبارات الأجسام المضادة التي لم يتم اختبارها سريريًا بأنها قد تعرض المزيد من الأشخاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد COVID-19.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، أصدر البروفيسور جون نيوتن، المنسق الوطني لبرنامج اختبار فيروس كورونا الجديد في المملكة المتحدة، بيانًا عامًا قال فيه، إن الاختبارات غير المؤكدة يمكن أن تقدم نتائج "مضللة" وفي الواقع تزيد من خطر الإصابة بالعدوى لمن يستخدمونها.

وأضاف البروفيسور "نيوتن": "تواصل الحكومة، بدعم من كبار الخبراء والمنظمين في العالم، العمل بجد لتقديم مجموعة أدوات موثوقة ودقيقة لاختبار الأجسام المضادة للعودة إلى العمل، لمواجهة انتشار الفيروس وتمكين الأشخاص من العودة إلى العمل بأمان".

ثم أصدر تحذيرًا، وأوضح: "أنا واثق من أن هذا الجهد البحثي الكبير سيحقق اختراقًا. حتى ذلك الحين، من فضلك لا تشتري أو تأخذ أي اختبارات غير مثبتة. قد لا تكون موثوقة للاستخدام المقصود الخاص بك؛ قد يعطون قراءة خاطئة ويعرضونك أنت أو عائلتك أو الآخرين للخطر."

وأردف البروفيسور "نيوتن"، أنه في حين أن استخلاص اختبارات الأجسام المضادة التي من شأنها أن تمثل "مغيرًا للعبة" في الحرب على فيروس كورونا الجديد COVID-19، مضيفًا، أنه "في الوقت الحالي، مع ذلك، فإن اختبارات الأجسام المضادة جديدة تمامًا ولا تزال قيد التطوير".

وأشار البروفيسور "نيوتن" إلى أن "لا يوجد بلد في العالم" قد اكتشف حتى الآن طريقة موثوقة لاختبار الأجسام المضادة، لكنه أوضح أيضًا، أن المملكة المتحدة تقود الطريق في هذا المجال الناشئ للعلم والتكنولوجيا وأنه بمجرد اختبار موثوق ثم يتم تنفيذه على الفور في جميع أنحاء البلاد "كاختبار العودة إلى العمل".

تأتي كلمات البروفيسور "نيوتن"، في أعقاب التقارير التي تفيد بأن حكومة المملكة المتحدة ارتكبت الخطأ الزلزالي أو اشترت ثلاثة ملايين ونصف اختبار للأجسام المضادة من الصين قبل التحقق لمعرفة ما إذا كانت موثوقة. يقال، حتى الآن، لم يثبت أنه لا يمكن استخدام اختبار واحد من هذه الدفعة الكبيرة.

علاوة على ذلك، أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا صارمًا يوم الجمعة، قائلة، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن اختبارات الأجسام المضادة يمكن أن تظهر ما إذا كان الشخص لديه مناعة أو لم يعد معرضًا لخطر الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، متحدثة باسم المنظمة في جنيف: "هناك الكثير من البلدان التي تقترح استخدام اختبارات مصلية تشخيصية سريعة لتكون قادرة على التقاط ما يعتقدون أنه سيكون مقياسًا للحصانة. في الوقت الحالي، ليس لدينا أي دليل على أن استخدام اختبار مصلي يمكن أن يظهر أن الفرد لديه مناعة أو محمي من الإصابة مرة أخرى."

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