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مفاجأة.. أشرف حكيمي خارج حسابات زيدان

السبت 18/أبريل/2020 - 02:37 م
حكيمي
حكيمي
الفجر الرياضي

يرفض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني استعادة خدمات لاعبه أشرف حكيمي بعد انتهاء إعارته مع بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لا يشجع أشرف حكيمي على العودة إذا يعلم اللاعب أنه سيعتمد على داني كارفخال كظهير أيمن أساسي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن حكيمي لن يعود للريال انتهاء إعارته مشيرة إلى أن الدولي المغربي يفكر في مستقبله بعيدًا عن حسابات زيدان.

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