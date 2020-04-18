Advertisements

"مَحدّش فاهم حاجة".. مقالب كوميدية لـ محمد ثروت على MBC مصر في رمضان

السبت 18/أبريل/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

مِهَنٌ متعدّدة، وشخصيات مختلفة يتقمّصها نجم الكوميديا محمد ثروت في البرنامج الكوميدي "مَحدّش فاهم حاجة" عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، في أول ظهور له في عالم برامج المقالب.

 

يوضح محمد ثروت أن البطولة في البرنامج ستكون لأشخاصٍ عاديّين، يلتقي بهم في أماكن عامة ويكلّفهم بمهامّ غريبة وغير منطقية، بعضهم قد يجدها مستفزّة، فيما ينفّذها البعض الآخر على مَضَض، والنتيجة:كوميديا ساخرة ومحبّبة. وحول شغفه بالكوميديا وتقمّصه لأدوار يتفاعل عبرها مع الناس، يقول ثروت: "الكوميديا ملعبي منذ سنوات طويلة، لكن تجربة برامج المقالب جديدة بالنسبة لي، وقد أحببتُها كونها تتميّز بالإرتجال والعفوية، ووجدتُ فيها متعة كبيرة بعدما لَمَستُ التفاعل الإيجابي من الناس.. ولكثرة ما كنت أسمع ضحكاً في الشارع، شعرتُ بأنني أؤدي مَشاهد تمثيلية على المسرح".

 

وحول تفاصيل البرنامج، يقول ثروت: "أقوم بدور حنفي، الذي أقدّم من خلاله شخصيات تختلف في كل حلقة بحسب المِهَن التي تتنوّع بين الطبيب والجزار وبائع الخضار وبائع الدواجن وغيرها، على ألاّ أكشف عن وجهي الحقيقي حتى نهاية الحلقة". يُثني ثروت على فريق الماكياج "الذي حرص على إعطاء كل شخصية حقّها كي تكون مُقنعة للجمهور" على حدّ قوله، ويختم ثروت بالقول: "كنت بحاجةٍ لأن أغيّر جلدي وأنوّع في تجاربي الكوميدية، وأتمنى أن تجد التجربة الجديدة قبولاً من المشاهدين في رمضان".

 

يُعرض البرنامج الكوميدي "محدش فاهم حاجة" مع الفنان محمد ثروت حصرياً عبر شبكة قنوات " MBCمصر" خلال شهر رمضان المُقبل.

أخبار تهمك

خطة بيريز.. عودة 4 نجوم لريال مدريد والتضحية بـ5

منذ حوالي 3 ساعات

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ أقل من ساعتين

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على طلب إنبي

منذ أقل من ساعتين

حرب صينية أمريكية.. عمرو أديب يفجر مفاجآت عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

موقف فايلر النهائي من ضم كينو

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على سعر فستان عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم حسين السيد بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ يوم

حيلة الترجي لخطف كارتيرون من الزمالك

منذ 40 دقيقة

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لقرار إلغاء الامتحانات.. ومصير الفرق النهائية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

09:05 ص

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

01:46 م

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"