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بالصور.. إطلاق إسم الشهيد "الحوفي" على أحد مدرجات "تربية دمنهور"

السبت 18/أبريل/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
أعلن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور بالبحيرة، إطلاق اسم الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، على أحد مدرجات كلية التربية.

وجاء في الافتة التي تم تعليقها داخل المدرج، أن الشهيد من مواليد محافظة البحيرة، والتحق بكلية الشرطة عام 2000، ثم عمل في مديرية أمن البحيرة، فور تخرجه.

يُذكر أن المقدم محمد فوزي الحوفي استشهد الثلاثاء الماضي، خلال مداهمة لأحد الأوكار ال إرهاب ية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

ونعى مجلس الوزراء، الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي رقي إلى رحمة ربه أثناء قيامه بواجبه الوطنين مؤكدًا أن رجال وزارة الداخلية يقدمون أرواحم فداء للوطن.
بالصور.. إطلاق إسم الشهيد "الحوفي" على أحد مدرجات "تربية دمنهور"
بالصور.. إطلاق إسم الشهيد "الحوفي" على أحد مدرجات "تربية دمنهور"
بالصور.. إطلاق إسم الشهيد "الحوفي" على أحد مدرجات "تربية دمنهور"
بالصور.. إطلاق إسم الشهيد "الحوفي" على أحد مدرجات "تربية دمنهور"
بالصور.. إطلاق إسم الشهيد "الحوفي" على أحد مدرجات "تربية دمنهور"
بالصور.. إطلاق إسم الشهيد "الحوفي" على أحد مدرجات "تربية دمنهور"

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