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أحمد شيبة وأسرته ضيوف عمرو الليثي على "النهار" غدًا

السبت 18/أبريل/2020 - 02:21 م
أحمد شيبة وأسرته
أحمد شيبة وأسرته
أحمد رمضان متولي

يستضيف الإعلامي د.عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبه، وذلك من خلال حلقة البرنامج التي ستذاع فى التاسعة والنصف مساء غدا الأحد  على شاشة النهار، ويدور الحديث في الحلقة عن حياته قبل الشهرة والنجومية ويكشف أسرارا تذاع لأول مرة عبر البرنامج ، وكيف كانت انطلاقته من خلال عدد من الاغانى أبرزها اه لو لعبت يا زهر .

 

ولأول مرة يتحدي شيبة ابنه محمود في مباراة غنائية ساخنة ضاحكة، وذلك في حلقة استثنائية يغلب عليها طابع خفيف الظل، وأجواء تنافسات ساخنة في الغناء ولعبة الطاولة.

 

يذاع برنامج "واحد من الناس" فى التاسعة والنصف مساء غدا الأحد على شاشة النهار.

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